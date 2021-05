Vanavond is het Poolse Gdansk even het epicentrum van het Europese voetbal. In het Energa Gdansk-stadion staat om 21.00u immers de Europa League-finale tussen Villarreal en Manchester United op het programma. United is de favoriet. Al is het maar omdat het met Bruno Fernandes de meest trefzekere middenvelder ter wereld in de rangen heeft.