“Als het echt op is, halen we Evenepoel uit koers.” Aldus Patrick Lefevere. Maar wanneer is het op? Als je 24 minuten in één rit verliest? Of kan je het in deze wetenschappelijke sporttijden simpelweg meten wanneer een lichaam ‘op’ is? Sportdokter Bingé en professor Bourgois schudden het hoofd en stellen voor geen risico te nemen: “Als jonge atleet kan je zozeer over je toeren gaan dat je er nooit van herstelt.”