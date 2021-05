Bijna twee en een halve minuut voorsprong op de nummer twee, en niemand die hier in Italië zelfs maar in zijn buurt komt. Egan Bernal (24) is helemaal terug na de dip die volgde op zijn Tourzege in 2019. Waar liep het al die tijd fout met de Colombiaan? Het antwoord: bij een haperende rug, een land dat hem geen rust meer gunde en een stukgegane relatie.