Tottenham Hotspur polste bondscoach Rode Duivels maar hij is er geen topkandidaat

Tottenham Hotspur heeft onze bondscoach Roberto Martinez (47) gepolst om er vanaf volgend seizoen trainer te worden. Hij is er geen hoofdkandidaat maar het is duidelijk dat de kansen stijgen dat Martinez na het EK geen bondscoach meer is bij een aanlokkelijk bod van een Europese (top)club.