Waarom Viktor Verhulst en Kobe Ilsen niet zingen op hun eigen single

‘Mooi zo’, zo heet de nieuwe single van Viktor Verhulst en Kobe Ilsen. Het DJ-duo zingt echter niet zelf, maar kreeg hulp van papa Gert, James Cooke en Jan Smit voor de vocals. “We hadden eens geprobeerd om zelf te zingen, maar zijn daar snel mee gestopt”, klonk het in de Cooke & Verhulst show.

Ook acteur Frank Lammers kwam op bezoek in het praatprogramma en vertelde over zijn metamorfose voor zijn rol in Ferry, de prequel op Undercover. Lammers moest er een 15 jaar jongere Ferry Bouman spelen en moest dus heel wat vermageren. “Ik ben echt gaan sporten”, vertelde hij.

Met het Eurovisiesongfestival van vorig weekend, nodigden Gert en James ook enkele Belgische legendarische acts uit. En zo stonden Sandra Kim, Lisa Del Bo, Vanessa Chinitor en Liliane Saint-Pierre samen op het podium.

(tica)