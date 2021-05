André Hazes en nieuwe vriendin Sarah werden “bedreigd en beveiligd”

Nadat hij begin maart voor de tweede keer een einde had gemaakt aan de relatie met zijn verloofde Monique Westenberg – die hij vrijwel direct inruilde voor Sarah van Soelen – kwam André Hazes flink onder vuur te liggen. De storm van kritiek zou op een gegeven moment zelfs zijn omgeslagen in dreigementen, waardoor de Nederlandse zanger dag en nacht beveiliging nodig zou hebben gehad.

Aan Veronica Superguide vertelt Hazes (27) over de nieuwe fase in zijn leven, die aanbrak toen hij zijn relatie met Sarah van Soelen bekendmaakte. De hitzanger kocht onlangs een luxe appartement in het chique Rotterdamse Hillegersberg dicht bij zijn zoon, waar hij en de 25-jarige influencer het geluk hopen te vinden.

“Ik ben al die media-aandacht gewend en zie het als iets wat bij het ‘artiest zijn’ hoort”, zegt Hazes. “Maar voor Sarah was het compleet nieuw. Van de ene op de andere dag werd ze aan de schandpaal genageld op sociale media, was ze de meest gehate vrouw van Nederland.”

Beveiliging

Verder vertelt Hazes ook over “dreigementen via mail” en “24/7 beveiliging die eraan te pas moest komen”. Ook zou de zanger zich hebben opgesloten in het huis van de ouders van Sarah. Maar na een week had Hazes daar naar verluidt genoeg van. Om het pand ongezien te verlaten, verstopte hij zich onder een deken op de achterbank van een auto.

Ondanks alle hectiek is Hazes ervan overtuigd dat zijn nieuwe liefde sterk genoeg is om zich door alle ellende heen te slaan. “Sarah is een heel goed wijf. Heel sterk ook. Ze kan dit echt aan. Maar er wordt zo veel over ons geluld, joh. Maar weet dat ik geen leugens vertel. Nooit. Daarmee maak ik dan trouwens óók weer mensen boos, maar dat is dan maar zo.”