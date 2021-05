H.Essers en Group Machiels hebben beide nog andere plannen op de voormalige Fordsite. Haven Genk zal zijn containeractiviteiten later overhevelen naar Port of Limburg. — © rr

GENK

Vlaanderen gaat 42 miljoen euro investeren in de ontsluiting van de trimodale containerterminal ‘Port of Limburg’, op de voormalige Fordterreinen in Genk aan het Albertkanaal.