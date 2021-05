Precies een jaar geleden overleed de 46-jarige George Floyd nadat toenmalig agent Derek Chauvin minutenlang zijn knie in de nek van Floyd drukte. Zijn dood zorgde wereldwijd voor protesten tegen racisme en politiegeweld. Overal in de Verenigde Staten wordt zijn dood vandaag herdacht. De familie van Floyd is ook te gast bij president Biden en vicepresident Harris.