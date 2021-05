EK hockey: verjongde Red Panthers willen hun kwaliteiten aan buitenwereld tonen

Anderhalf jaar nadat ze nipt naast een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio grepen, beginnen de Red Panthers met een verjongde groep en een nieuwe staf aan het EK. “We hebben een mix van ervaring en erg jonge talenten, een ploeg met enorm veel snelheid en creativiteit”, stelde Ehren dinsdag op een persmoment. “En dat willen we aan de buitenwereld tonen. De meisjes hebben heel hard getraind. We zijn benieuwd waar we staan in vergelijking met de landen die een betere ranking hebben en zich volop op de Spelen aan het voorbereiden zijn.”

“We hebben enorme stappen gezet op tactisch en fysiek vlak”, verklaarde Charlotte Englebert, die zich opmaakt voor haar eerste grote toernooi met de Panthers. Ook op mentaal vlak is er volgens haar een evolutie merkbaar, nu er een aantal jonge speelsters bij de selectie kwamen. “Zij hebben de teleurstellingen niet meegemaakt. Ze hebben het team geholpen om die achter ons te laten en naar de toekomst te kijken.”

“Naast de Spelen grijpen, was een enorme ontgoocheling. Maar we hebben goed gereageerd”, zei de ervaren Emma Puvrez. “Met een andere staf veranderde ook de methode. We hebben erg hard gewerkt. We staan op de 12e plaats op de wereldranglijst, maar we kunnen zeker onze voet naast die van Engeland of Duitsland zetten. En waarom zouden we niet de halve finales kunnen bereiken? We zijn een outsider, maar we willen tonen dat we meer waard zijn dan onze ranking.”

In poule B ontmoeten de Red Panthers op 6 juni Duitsland. Een dag later nemen ze het op tegen Italië, op 9 juni wacht Engeland.

Selectie: Elodie Picard (GK), Elena Sotgiu (GK), Ambre Ballenghien, Hélène Brasseur, France De Mot, Tiphaine Duquesne, Charlotte Englebert, Alix Gerniers, Lien Hillewaert, Pauline Leclef, Barbara Nelen, Emma Puvrez, Justine Rasir, Abigail Raye, Michelle Struijk, Stéphanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Louise Versavel.