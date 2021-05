Ook datum voor uitzending van langverwachte ‘Friends’-reünie in België bekend

Een datum voor de uitzending in de Verenigde Staten was er al, maar nu kunnen ook de Belgische fans hun agenda vrijmaken: de langverwachte special van de sitcom ‘Friends’ zal vanaf dinsdag 1 juni 2021 beschikbaar zijn in Vlaanderen.

Na 15 jaar keren Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer voor een uitgebreide reünie met gastheer James Corden terug naar de set van de razend populaire televisiereeks. In ‘The one where they get back together’, zoals de special heet, blikken ze terug op de tien seizoenen die van de hitserie werden gemaakt.

In de special leest de cast samen scenario’s, testen ze elkaars geheugen met een quiz, en delen ze geheimen vanop de set. We zien niet alleen de zes vrienden terug, maar ook oude bekenden zoals Maggie ‘Janice’ Wheeler, Tom Selleck, Elliott Gould, Reese Witherspoon (die de zus van Rachel speelde) en James Michael Tyler, de barista van Central Perk.

De special is vanaf dinsdag 1 juni te zien op streamingplatform Streamz, en dinsdagavond om 20u35 ook eenmalig op Play4.