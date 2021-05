Dilsen-Stokkem

Drie auto’s zijn maandag in de vooravond betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing op de Boslaan in Lanklaar. Een autobestuurder die even voor 18 uur in de richting van Genk reed, zag het rode verkeerslicht te laat en botste achterop een stilstaand voertuig. Ook de auto daarvoor werd nog beschadigd. Een persoon liep lichte verwondingen op. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken van de weg te halen. mm