Europese wielerunie beslist donderdag over EK baanwielrennen na internationale kritiek

De Europese wielerunie (UEC) twijfelt of het EK baanwielrennen, dat gepland staat voor 23 tot 27 juni, wel in Minsk kan doorgaan. Wit-Rusland staat diplomatiek steeds meer geïsoleerd nadat er zondag een Ryanair-vliegtuig werd afgeleid. De beslissing valt donderdag.

“Rekening houdend met de recente gebeurtenissen in de internationale context evalueren we aandachtig de situatie. We wachten tot donderdag om een beslissing te nemen”, klinkt het dinsdag in een mededeling. Verschillende internationale wielerbonden hadden eerder hun twijfels al geuit over het kampioenschap in Wit-Rusland.

Over een eventuele alternatieve locatie spreekt UEC voorlopig niet. Het zal op zo korte termijn en gezien de coronabeperkingen ook niet makkelijk zijn om die te vinden.

In januari besliste de Internationele Ijshockeyfederatie (IIHF) al om het WK weg te halen uit Wit-Rusland na druk van sponsors en tegenstanders van president Alexander Lukashenko. Na het voorval met het afgeleide vliegtuig afgelopen zondag in Minsk is de diplomatieke situatie van de Wit-Russen alleen maar delicater geworden.