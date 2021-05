Lommel

De brandweer is maandag rond 23.30 uur voor een bedrijfsbrand in de Gerard Mercatorstraat op het Kristalpark opgeroepen. Volgens de eerste melding was er zware rookontwikkeling achter de bedrijfshal van Hansen Transmissions. Ter plaatse bleek het allemaal nogal mee te vallen. Een wiel in een machine was vastgelopen en dat veroorzaakte wat rook. Van een echte brand was geen sprake. De schade was miniem. mm