Belgische Maryna Zanevska teleurgesteld na nederlaag tegen tennistopper Bianca Andreescu: “Kwaad op mezelf”

Maryna Zanevska (WTA-259) kon dinsdag niet stunten in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Straatsburg. De 27-jarige Belgische van Oekraïense origine verloor met 6-1 en 6-4 van de Canadese Bianca Andreescu (WTA-7). Een logische nederlaag: Andreescu is het eerste reekshoofd op het gravel in de Elzas, terwijl Zanevska zich via de kwalificaties op de hoofdtabel plaaste. Toch bleek de teleurstelling groot. “Ik ben ontgoocheld en kwaad op mezelf”, reageerde Zanevska.

“Ik had me echt aan een veel betere wedstrijd verwacht. Ik had moeite om in het ritme te komen. De tweede set (waarin ze een 2-4 voorsprong nam) ging het al wat beter Het grote probleem is dat ik door mijn lage ranking ervaring mis tegen tegenstanders van dit kaliber. Ik maakte veel te veel fouten. Zelfs mijn forehand, toch mijn sterke wapen, draaide niet. Dan kan je het op dit niveau wel schudden.”

“Dat ik hier een vierde wedsrijd op evenveel dagen speelde, eiste ook zijn tol. Ik had wat last aan de linkerknie. Uiteraard is het fijn dat ik voor het eerst sinds lang nog eens de tweede ronde van een WTA bereikte, maar ik wil meer. Op mijn 27e ben ik op een punt in mijn carrière gekomen dat ik me hier niet tevreden mee kan en mag stellen.”

Het volgende doel voor Zanevska is Wimbledon. “Dankzij het parcours dat ik hier aflegde, heb ik een plaats op de kwalificatietabel. Ik had ook graag Roland-Garros gespeeld, maar door rugproblemen en de pandemie heb ik negen maanden niet gespeeld en ben ik te diep gezakt op de WTA-ranking. Dit was mijn laatste kans om me nog voor de kwalificaties van Wimbledon te plaatsen en ik ben wel blij dat ik die kans gegrepen heb. Door die aanhoudende rugproblemen plaatste ik zelfs vragen bij mijn toekomt als tennisspeelster, maar nu heb ik weer een duidelijk doel voor ogen: me in Wimbledon op de hoofdtabel plaatsen!”

Zanevska speelde al zes Grand Slams, waaronder één keer Wimbledon, in 2017, het jaar waarin ze met een 105e stek ook haar hoogste WTA-ranking behaalde. De tweede ronde bereiken op een Grand Slam, lukte haar nog niet.