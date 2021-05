ROLAND GARROS. Kimmer Coppejans redt matchpunt in eerste kwalificatieronde

Kimmer Coppejans (ATP 174) heeft zich dinsdag met veel moeite geplaatst voor de tweede voorronde van Roland Garros. Hij versloeg de Amerikaan Brandon Nakashima (ATP 139) in drie sets.

Het werd 6-7 (1/7), 7-5 en 7-5 na twee uur en 46 minuten. In set drie redde Coppejans bij 4-5 en 30/40 een matchbal.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 27-jarige Coppejans en de 19-jarige Nakashima.

Coppejans’ tweede en voorlaatste obstakel op weg naar de hoofdtabel wordt de Duitser Matthias Bachinger (ATP 244) of de Tomas Martin Argentijn Etcheverry (ATP 219).

Coppejans mikt op een derde deelname aan Roland Garros. In 2015 en 2019 ging hij er in de eerste ronde uit.

Bemelmans struikelt in eerste voorronde

Ruben Bemelmans (ATP 200) is dinsdag uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van Roland Garros. Hij verloor in drie sets van de Italiaan Alessandro Giannessi (ATP 159).

Na twee uur en 33 minuten stond de 6-4, 6-7 (5/7) en 7-5 eindstand op het bord.

Het was het eerste duel tussen de 33-jarige Limburger en zijn drie jaar jongere opponent. Bemelmans mikte op een derde deelname aan Roland Garros, na 2015 (eerste ronde) en 2018 (tweede ronde).