Kunst in de kinderkamer met een Picasso aan de muur : binnenkijken in de woning van Joris en Ines — © Billie

In 2014 kochten Ines Bourgonjon en Joris Godefroit zijn grootmoeders huis in Deurne, vlak bij hun huurappartement. Ze haalden het behang van de muren en plafonds, het vast tapijt van de vloeren en stopten de charme van de bel-etage in een fris jasje. ()