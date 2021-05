Damiano Caruso droomt van het Giro-podium: “Voel me enorm goed momenteel”

Damiano Caruso staat momenteel tweede in het klassement van de Giro, op 2:24 van Egan Bernal. De Italiaan van Bahrain-Victorius droomt op zijn oude dag van een eerste podiumplaats in een grote ronde.

De 33-jarige Italiaan eindigde in 2015 als achtste in de Giro en in 2014 als negende in de Vuelta. Vorig jaar finishte hij als tiende in de Tour. Het zijn de enige toptienplaatsen voor de renner in een grote Ronde. Nu staat hij tweede in het klassement.

“Het is geen complete verrassing dat ik hier sta”, vertelde hij op een persmoment van zijn team. “Ik eindigde al vaker in de top tien. In deze rittenkoers krijg ik ook mijn kans (na het uitvallen van kopman Mikel Landa, red.), is er meer vrijheid en ik knok voor mijn plek.”

“Ik doe gewoon wat ik vorig jaar al deed en wat me toen een tiende plek opleverde in de Tour. Ik kan een klassement rijden. Misschien is dat een verrassing voor mijn tegenstanders, maar ik weet wat ik kan en heb gewoon dezelfde voorbereiding gedaan als andere jaren. En ieder jaar probeer je het iets beter te doen en een stap vooruit te zetten. Ik voel me gewoon enorm goed momenteel en ik ga er alles aan doen om het podium te halen.”

© AFP

De etappe van maandag heeft er wel ingehakt. “Dat was een zware etappe”, zei hij nog. “Het was de juiste beslissing om de rit in te korten. Zelf ben ik heel blij met mijn uitslag. Uiteindelijk moest ik enkel Bernal (en Bardet, in dezelfde tijd, red.) voor me laten. Ik was de op één na sterkste in een lastige rit. Dat geeft natuurlijk een enorme boost. Gelukkig is er vandaag een rustdag en kan ik herstellen. Ik voel wel dat ik vermoeid ben, maar dat is normaal na 16 dagen koers.”

Valt Bernal te verslaan? “Ik weet niet of het mogelijk is”, besloot hij. “Bernal is op dit moment de sterkste in koers, dus het zal moeilijk worden. Ik denk niet dat iemand hem op dit moment kan verslaan. Deze derde week wordt heel zwaar, maar ik ga er alles aan doen om die podiumplek te houden.” Na de Giro start Caruso niet in de Tour, maar trekt hij naar de Olympische Spelen en de Vuelta.