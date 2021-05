Lommel

Maandag rond 20.45 uur is bij de politie Lommel een inbraak op Vreyshorring gemeld. Het kantoor werd helemaal overhoop gehaald. Wat er werd gestolen, moet uit een inventaris blijken. Maandagnamiddag waren al drie inbraken of inbraakpogingen in het centrum van de stad vastgesteld. mm

