Is het een tuinman? Een landloper? Neen, het is prins Charles die zijn haag bestudeert

De prins draagt op het beeld een verweerde tweedjas, pet, groene broek tot aan de knieën met modder bedekt en stevige schoenen terwijl hij de heggen bekijkt. Hij is sinds drie jaar toegewijde groenman op het Sandringham Estate in Norfolk, dat hij destijds ombouwde tot een biologisch systeem.

Het resultaat van zijn harde werk is te zien in het nieuwe nummer van tijdschrift Country life, waarvan hij de cover siert in een meer gepolijste outdoor look. “Het is voor mij altijd logisch geweest om een ​​landbouwsysteem te omarmen dat met de natuur werkt en niet tegen haar”, vertelt de vader van prinsen William en Harry aan het blad. “Op wereldschaal wordt het steeds duidelijker dat de toekomst van de mensheid in hoge mate kan afhangen van een transitie naar duurzamere landbouwpraktijken.”