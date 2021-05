Borgloon

Het marktplein van Borgloon was destijds dé plaats waar het sociale leven zich afspeelde. De inwoners van verzamelden zich er voor spelletjes, theater of een alledaags babbeltje. Het plein waar nu nog steeds het oud stadhuis van Borgloon staat, is door de jaren heen volledig van functie veranderd. Wat toen een druk stadscentrum was, is nu een simpele doorgangsweg.