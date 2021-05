Daarom kan je niet tegen de eetgeluiden van een ander. En is er iets aan te doen?

Wetenschappers aan de Newcastle University in Groot-Brittannië hebben onderzocht waarom alledaagse geluiden zoals kauwen, drinken en ademen bij sommigen een kortsluitinkje in het brein veroorzaken. Uit hersenscans blijkt dat mensen met misofonie in hun grijze massa een sterkere verbinding hebben tussen het deel dat geluid verwerkt en het deel dat de mond en keel bestuurt.

Wanneer vrijwilligers met misofonie in de studie een triggergeluid hoorden, toonden de scans aan dat het hersengebied betrokken bij de mond- en keelbeweging overactief was in vergelijking met een controlegroep die de aandoening niet had. “De studie suggereert dat het triggergeluid bij mensen met misofonie het motorische gebied activeert, ook al luistert de persoon alleen naar het geluid”, zegt hoofdonderzoeker Sukhbinder Kumar, neurowetenschapper aan de universiteit. “Ze krijgen het gevoel dat de geluiden bij hen binnendringen.”

Om preciezer te zijn: Kumar en zijn en zijn collega’s geloven dat triggergeluiden het zogenaamde spiegelneuronsysteem van de hersenen activeren. Dat zijn neuronen die geactiveerd worden wanneer je waarneemt wat iemand anders doet, op dezelfde plek in de hersenen als bij degene die de actie uitvoert.

De onderzoeksresultaten, gepubliceerd in het vakblad Journal of Neuroscience,zouden een eerste stap kunnen zijn naar effectieve therapieën om misofonie aan te pakken. Kumar stelt immers dat het spiegelneuronsysteem kan worden getraind. Personen zouden in theorie in staat moeten zijn om de link te verbreken tussen een bepaald geluid dat hen gek maakt en de verontrustende effecten die ze ervaren.