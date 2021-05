Parlement zet licht op groen voor oplossing hoge afrekening zonnepaneleneigenaars

Er is een oplossing in de maak voor eigenaars van zonnepanelen die door de afschaffing van de virtueel terugdraaiende teller geconfronteerd worden met hoge afrekeningen en een dubbele aanrekening van het gebruik van het elektriciteitsnet. Meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V hebben een voorstel klaar dat energieregulator VREG de mogelijkheid geeft om tarieven met terugwerkende kracht aan te passen en betrokken verbruikers te compenseren. Het voorstel is dinsdag goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Wellicht volgende week volgt de stemming in de plenaire vergadering.