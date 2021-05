Antwerpen

Tijdelijk bewindvoerster Annemie Moens heeft beslag laten leggen op de Tesla die gebruikt werd door Erika Xuan Nguyen, de partner van Let’s Go Urban-oprichtster Sihame El Kaouakibi. De wagen ter waarde van 30.000 euro is eigendom van de vennootschap A Woman’s View. De inkomsten uit de verkoop van de auto zullen worden gebruikt om de schulden in te lossen die A Woman’s View heeft bij de vzw Let’s Go Urban (LGU).