Roken blijft verboden in Belgische voetbalstadions

Afgelopen seizoen was sinds midden oktober al een rookverbod van kracht in de voetbalstadions. Dat had te maken met de mondmaskerplicht. Een sigaret roken was geen rechtsgeldige reden om het mondkapje af te zetten. Bovendien zouden rokerszones een verhoogd risico op verspreiding van virusinfecties veroorzaken.

Dat rokersverbod wordt nu definitief en algemeen, in het kader van het gezondheidsbeleid van de Pro League en haar clubs. Alle tribunes zullen volgend jaar - net als bij de matchen van de Rode Duivels en de Croky Cup - rookvrij zijn in 1A en 1B.

“De Pro League zal de clubs ondersteunen om dit beleid uit te werken in alle stadions”, klinkt het nog.