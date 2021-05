Koppel huurt vliegtuig af om trouwfeest zonder coronamaatregels te geven

Trouwen in tijden van corona is niet zo evident, dat ondervond ook dit koppel uit India. Door de coronamaatregelen is het moeilijk om een trouwerij te organiseren en dus huurden de tortelduifjes Rakesh en Dakshina uit Madurai een volledig vliegtuig af om plaats te kunnen bieden aan 160 gasten.

In Taml Nadu, de staat waar de twee wonen, mogen maar vijftig gasten worden uitgenodigd voor een bruiloft en dus zocht het stel het hogerop. Op internet opgedoken beelden is te zien dat het vliegtuig helemaal vol zit en dat het huwelijksritueel voltrokken wordt terwijl de Boeing 737 van SpiceJet van Madurai naar Bangalore vliegt.