COLUMN SHANNA WOUTERS: Geen vaccin?

Een knuffel geven aan al wie me dierbaar is, daar verlang ik nog het meest naar sinds we leven met de coronarestricties. Tot nu toe bleef ik gespaard van het monsterlijke wezen dat reeds zovele slachtoffers maakte over heel de wereld. Tijdens het jaarlijks bloedonderzoek liet ik ook mijn covid-immuniteit testen. Hieraan kan je zien of je al corona hebt gehad of niet. Ik bleek negatief. Een opluchting dat ik toch voldoende voorzichtigheid aan de dag heb gelegd. Dus nu was het wachten tot ik een uitnodiging kreeg voor het vaccin. Want tot nu toe is dat de enige strohalm die we hebben. Het enige middel om ons een beetje te beschermen. Ik laat ook elk jaar een griepvaccin zetten. Niet omdat ik bang ben voor een hoestje of wat snot. Nee, omdat ik geen roofbouw op mijn lichaam wil plegen. Meestal krijg ik ontiegelijk zware koorts die zelfs met medicatie amper zakt. Dus probeer ik te eren wat me nog rest en dat zo goed mogelijk in stand te houden. Dus hoop ik ook dat dit vaccin werkt, want we weten nog niet zoveel over corona dan over pakweg de griep of tetanus. Maar ik wil het erop wagen, om mijn vrienden een dikke knuffel te kunnen geven, om samen te kunnen genieten van een terrasje zonder afstand, om weer opgelucht adem te kunnen halen zonder masker. En dan volgt de bewuste mail, die zegt wanneer ik naar het vaccinatiecentrum mag. Maar door een heleboel allergische reacties op medicatie kan dit vaccin zetten niet zomaar bij mij. We hadden dit al besproken met de huisarts en ik mocht naar een nummer bellen in het Jessa Ziekenhuis. Daar konden ze me zeggen of er extra testen nodig waren en wanneer ik mijn vaccin dan uiteindelijk kreeg, want dit zou dan onder iets strenger medisch toezicht zijn. Vol enthousiasme bel ik het nummer. Een vriendelijke dame overloopt een aantal gegevens en meldt me dat de dokter zal terugbellen. Nog steeds denkend dat dit de gang van zaken is, vertrek ik vrolijk naar de kinesist. Onderweg terug naar huis belt de dokter van het Jessa Ziekenhuis met de boodschap dat hij niet kan helpen. Door een eerdere complicatie is er een probleem met mijn bloedplaatjes waardoor de vaccinatie een groot risico is. Als ik toch wil, moet ik naar UZ Leuven. Nou ja, ik wil een normaal leven! Ik zie me echt niet de rest van mijn leven deze maatregelen aanhouden. Alsjeblieft, ik wil terug onder de mensen zijn, bij mijn vrienden komen, ze omarmen en genieten van het leven. De tranen rollen over mijn wangen. Nooit gedacht dat ik door mijn stomme aandoening zo beperkt kon worden. Oké, ik leef met helse pijnen die soms amper te onderdrukken zijn, mijn lichaam hapert, mijn gewrichten gaan uit mekaar op ongepaste momenten... En nee, ik word niet beter. Maar dit geïsoleerde leven maakt mij echt heel erg beperkt, het voelt zo leeg. Tot nu toe was er uitzicht en dat wil ik houden. Dus ja, ik blijf ervoor gaan, al is dat niet altijd even makkelijk. Ook al wordt de kans op een vaccin erg klein, ik blijf hopen dat de dag van vrijheid ook voor mij mag komen. Al kijk ik ondertussen een beetje jaloers toe vanuit de auto, wanneer mama, samen met zovele anderen onbezonnen hun prikje gaan halen.