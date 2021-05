Laudato Si-wandelingen in zeven dekenaten van bisdom Hasselt

22 mei is de slotdag van het feestjaar voor het vijfjarige bestaan van de pauselijke encycliek Laudato Si. In die zogenaamde ‘groene encycliek’ breekt paus Franciscus een lans voor een integrale ecologie, waarin de zorg voor de natuur hand in hand gaat met de zorg voor elkaar, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren.Een boodschap die ook sterk resoneert bij het bisdom Hasselt. “De zomer van Laudato Si mag je gerust een heus spiritueel project noemen. Wij willen in dialoog treden, ook buiten onze traditionele kerkelijke middens,” zegt Frank Deloffer, bisschoppelijk gedelegeerde voor diaconie en caritas. “De populariteit van wandelen is tijdens deze coronapandemie overduidelijk gestegen. In elk van de zeven dekenaten zal er deze zomer een Laudato Si-wandeling te ontdekken zijn. Aan de hand van vijf inhoudelijke videofragmenten willen we de wandelaars in dialoog brengen over de deelnemende organisaties én met de kernthema’s van Laudato Si”, vult Deloffer aan.Het bisdom kon voor ‘De zomer van Laudato Si’ samenwerken met vzw De Tandem uit Oudsbergen, vzw De Egeltjes uit Sint-Truiden, Welzijnsschakel ’t Opstapje uit Halen, vzw Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht (LPV) en Natuurpunt Borgloon. Hun getuigenissen vormen de leidraad van de Laudato Si-wandelingen.