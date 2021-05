In een vijftal ziekenhuizen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië heeft het schoonmaakpersoneel dat in dienst is van externe firma’s, dinsdag actiegevoerd. Ze hebben geen recht op de coronapremie van zowat 500 euro die vast personeel wel krijgt. Vakbonden ACV en ABVV vragen dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de “vergeten” premie alsnog toekent.