Een mooie opbrengst voor vzw 't Kietelt

Maaseik

Katholieke Scholengemeenschap Mosa-RT Maaseik-Kinrooi zet zich ieder jaar in voor mensen in onze samenleving die wat extra hulp kunnen gebruiken. Dit jaar werd VZW ’t Kietelt uitgekozen. Zij willen de kloof tussen arme en rijke kinderen in Limburg zo veel mogelijk dichten en maken verjaardagen mogelijk voor kansarme kinderen van 3 tot en met 12 jaar door hen een doos te schenken waardoor ze hun verjaardag echt kunnen vieren.