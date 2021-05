Wanneer kan je in het LOO terecht? Je kan vanaf 24 mei tot en met 30 juni van 8 tot 22 uur terecht in het Loo. Er zijn 40 studeerplekken. Inschrijven via www.tessenderlo.be. Op voorhand inschrijven is verplicht. Registreren gebeurt ter plaatse. Meer info bij de Jeugddienst via 013 67 76 31 of jeugddienst@tessenderlo.be