Hasselt

“We waren smoorverliefd op elkaar”, verkondigde beschuldigde Amiri Zaman dinsdag meermaals. Toch wurgde hij ‘zijn prinses’ Negeen Reza met een touw rond haar hals. “Ze was depressief en vroeg me om haar te doden. Plots stond Negeen met een touw in haar handen voor me. Ik weet niet meer hoe ik het dicht snoerde.”