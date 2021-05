Waarom de Europese Unie nu toch in actie schiet tegen de laatste Europese dictator

Aleksandr Loekasjenko legde in september voor de zesde keer de eed af als president. — © EPA-EFE

Europa heeft het gehad met Aleksandr Loekasjenko (66). Al meer dan een kwarteeuw hijst hij zichzelf met vervalste verkiezingen telkens opnieuw in het zadel. Hij droomt luidop van sovjettijden, dweept met Stalin en slaat protestacties almaar gewelddadiger neer. Maar pas nu hij een vlucht van Athene naar Litouwen aan de grond heeft gedwongen, schiet het westen in actie tegen de laatste dictator van Europa. Niet dat die onder de indruk is. “Ooit zal er een Wit-Rusland zijn zonder mij. Maar niet vandaag, niet morgen, niet overmorgen.”