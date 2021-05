Rani De Coninck, televisiepresentatrice en momenteel ook actief bij radiostation Joe, staat gelukkig in het leven. De ex-Miss Belgium Beauty is onlangs vijftig jaar geworden en daar heeft ze absoluut geen problemen mee. “Dit was een feest voor mij”, vertelt ze in onze videorubriek ‘kopt binnen’. Daarnaast houdt ze ervan om mensen zien te lachen, in het bijzonder haar kinderen.