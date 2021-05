Danira Boukhriss deelde Songfestival-punten uit in Genks broekpak, maar hoe draag je dat in stijl? Vijf tips van de ontwerpers

Zo’n 180 miljoen kijkers verspreid over 45 landen zagen zaterdag hoe Italië het Songfestival won. Zij zagen ook hoe Danira Boukhriss Terkessidis de Belgische punten mocht uitdelen in een wit maatpak van SUITSHERWELL , het modelabel van de Genkse zussen Gloria en Mandy Kourkouliotis. Maar hoe draag je zo’n pak nu in stijl? Vijf tips van de designers zelf.