LIVE. Initia Hasselt strijdt tegen Atomix voor vijfde plek in eindklassement

Bocholt, Visé, Tongeren en Sporting Pelt plaatsten zich eerder deze week voor de kruisfinales van het Belgisch kampioenschap handbal. Initia Hasselt en Atomix eindigden op de laatste plek hun poule en strijden in een heen- en terugwedstrijd voor de vijfde en zesde plek in het eindklassement. Initia start woensdagavond (20u15) met een thuismatch. In de sporthallen zijn nog steeds geen supporters toegelaten, maar geen nood. Het Belang van Limburg zendt, in samenwerking met Sportbeat, deze wedstrijd live uit.