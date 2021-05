Vlaanderen investeert 42 miljoen euro in de infrastructuurwerken voor de ontsluiting van het trimodale bedrijventerrein Port of Limburg op de voormalige Ford-terreinen in Genk. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) maandag bekendgemaakt tijdens een werkbezoek aan Haven Genk samen met Scania Parts Logistics.