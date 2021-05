Maandag rond 20.15 uur is een brand ontstaan onder een afdak aan een woning in de Koning Albertstraat in Zwartberg. De buren blusten het vuur zelf met een tuinslang, tot de brandweer Oost-Limburg arriveerde. Onder andere een tuintafel en stofzuiger raakten beschadigd, maar buiten een gesneuveld raam bleef de woning gespaard. siol