Modric zag zijn contract eind juni aflopen en beide partijen twijfelden enkele maanden om te verlengen. Vorige maand liet Real-voorzitter Florentino Perez echter al weten dat er een akkoord werd gevonden. Dat werd dinsdag officieel bekendgemaakt.

De Kroaat was het voorbije seizoen nog steeds een belangrijke pion in het team van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard op weg naar de tweede plaats in La Liga en de halve finales in de Champions League. Hij kwam dit seizoen tot liefst 48 officiële duels voor Real, waarin hij zes keer scoorde en zes assists gaf. In totaal speelde Modric sinds 2012 al 391 matchen voor Real Madrid. De Madrilenen telden destijds 35 miljoen euro neer voor de middenvelder bij Tottenham.