Handmade in Belgium-label voor Be@DenHof

Enerzijds legt Eef zich toe op het samenstellen van eigen kruidenmixen en verschillende soorten thee. Voor elke thee of kruidensamenstelling gaat ze weldoordacht te werk: welke kruiden passen goed bij elkaar, in welke combinatie versterken kruiden of planten mekaar, voor welke toepassing is de kruidenmix? Anderzijds is Bee at den Hof gespecialiseerd in honing- en bijproducten, met echtgenoot Bart als imker. Alles wat je bij Bee at den Hof vindt, is dus artisanaal, authentiek en op kleine schaal gemaakt. Daarmee past het perfect binnen de eregalerij van ondernemers met het UNIZO Handmade in Belgium-label. Meer info over het label kan je terugvinden op www.handmadeinbelgium.com