Luister met je kinderen via de telefoon naar kleine verhalen voor grote oren

Speciaal voor de coronaperiode toverden actrices Audrey Dero en Christine Verheyden hun voorstelling ‘Kleine verhalen voor grote oren’ om tot interactieve telefoonverhalen die kinderen meenemen in een wondere wereld. Figuurtjes komen in de fantasie van je kinderen tot leven. “De op maat gemaakte telefoonverhalen zijn geschikt voor kinderen tussen 3 en 7 jaar. Ze laten de kinderen wegdromen en verrassen ze met bijzondere avonturen. Zo beleef je met je gezin een leuke vertelvoorstelling met iets extra op een veilige manier via de telefoon”, klinkt schepen van Cultuur An Moons enthousiast.

Per gezin kan je één ticket reserveren via www.ccberingen.be of 011 45 03 10 voor de telefoonverhalen op zondag 4 juli tussen 10 en 17 uur. De prijs per ticket bedraagt 10 euro. Het aantal tickets is beperkt per tijdsblok. Na aankoop vragen we het telefoonnummer waarop gebeld kan worden en de namen en leeftijden van de kinderen die meeluisteren. Vooraf krijg je ook een doe-pakket opgestuurd. Zet je telefoon op luidspreker, dan kan heel het gezin meeluisteren.