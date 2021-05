Roofdier valt leeuwentemmer aan tijdens circusoptreden: “Dit moet stoppen”

Kinderen en hun ouders raakten in paniek en zetten het op een lopen toen een leeuwin haar trainer aanviel tijdens een liveshow van een circus in Rusland. De man raakte gewond en werd na afloop naar het ziekenhuis van Moshkovo gebracht. Russische dierenrechtenactivisten grijpen het incident aan om nogmaals te pleiten voor een verbod op het gebruik van wilde dieren tijdens zo’n shows. “Dit moet stoppen”, klinkt het in de Russische media.