Verenigde Staten roepen op niet naar Japan te reizen, organisatiecomité Olympische Spelen zegt zich geen zorgen te maken

De reiswaarschuwing die de Amerikaanse overheid aan zijn burgers geeft om niet naar Japan af te reizen, zal geen invloed hebben op de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft het lokale organisatiecomité dinsdag laten weten in een reactie op een eerdere mededeling vanuit het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om “niet naar Japan te reizen, vanwege COVID-19”. Het verhoogde zijn reiswaarschuwing tot het maximale niveau.

“Tokyo 2020 blijft nauw samenwerken met alle relevante organisaties om zo een veilige deelname van alle atleten aan de Spelen te garanderen”, luidt het in een persbericht van het organisatiecomité. Een woordvoerder van de Japanse regering zei dan weer dat volgens hen “er geen verandering is in de Amerikaanse positie om de Japanse inspanningen te steunen in het organiseren van de Spelen”.

In Japan gaan de coronacijfers al een tijdje de verkeerde kant uit, waardoor het medisch systeem onder zware druk wordt gezet. Hoewel de meerderheid van de lokale bevolking tegen het organiseren van de Spelen is, hebben het IOC en het lokale organisatiecomité al meermaals benadrukt dat het evenement hoe dan ook zal doorgaan.