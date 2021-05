Steven Van Gucht: “Vaccins beschermen tegen alle varianten, ook tegen de Indische”

De coronacijfers blijven gunstig evolueren. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd tijdens de persconferentie van Sciensano. “Er zijn meer besmettingen, maar dat heeft te maken met het feit dat we de week voordien minder getest hebben vanwege Hemelvaart. Dat geeft een vertekend beeld. Hetzelfde zal gelden voor Pinksteren.”

De meeste besmettingen worden wel nog steeds vastgesteld bij tieners, met een stijging op weekbasis met 29 procent. “Bij personen tussen de 60 en de 80 jaar dalen de cijfers wel nog, al zien we bij de 90-plussers wel een relatieve toename met plus 23 procent. Een toename die verdere aandacht verdient”, aldus Van Gucht.

Goed nieuws

“Als deze trend zich voortzet, kunnen we tegen het einde van de week minder dan 500 patiënten op intensieve zorgen bereiken. De ziekenhuisopnames nemen in alle gewesten af en dat is goed nieuws”, klinkt het. “Over het hele land waren er 115 opnames per dag, dat is dertien procent minder dan ervoor. Als deze trend zich voortzet kunnen wel midden juni onder de 75 bezettingen komen.”

“Het is bemoedigend dat het percentage positieve testen traag maar gestaag lijkt verder te dalen. Dat percentage zit nu op 5,5 procent, we komen van 10 procent. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) kleurt een land pas groen als dat percentage onder 4 procent ligt.”

Steven Van Gucht roept op tot voorzichtigheid na vaccinatie

Steven Van Gucht had ook nog een oproep aan de bevolking. Een oproep tot voorzichtigheid na vaccinatie, klonk het. “De vaccinatiecampagne is volop bezig en meer en meer mensen worden beschermd door het vaccin. Bovendien wijzen alle gegevens erop dat de vaccins een goede bescherming bieden tegen alle gekende varianten”, aldus Van Gucht. “Dat is goed nieuws, en dat stelt ons gerust dat we stilaan het ergste van de pandemie achter ons kunnen laten. We volgen de weg naar beneden, de vraag blijft of we onderweg nog een bobbel gaan tegenkomen. Sommige modellen voorspellen nog een stijging van het aantal besmettingen als het aantal sociale contacten te snel stijg de komende weken of maanden.”

Blijf dus voorzichtig, klinkt het tijdens de persconferentie. “We horen van artsen dat mensen Covid-19 krijgen kort na hun vaccinatie. Dat komt omdat een eerste dosis pas bescherming biedt ten vroegste twee à drie weken na de eerste inenting. U kan dus nog niet rekenen op een bescherming, uw afweer moet nog rijpen. Die eerste weken is het alsof u niet gevaccineerd bent. Blijf dus voorzichtig. Bovendien geldt ook dat de vaccins pas een optimale bescherming bieden na de tweede dosis. Dat is bijzonder belangrijk voor de bescherming tegen andere varianten.”

“Geef het vaccin de kans uw afweer te trainen”, besluit Van Gucht. “Beperk dus uw dichte contacten, spreek vooral buiten af en houd afstand. Zo kan u een besmetting vermijden, ook in de eerste weken na de vaccinatie.”