Gianni Moscon gooit in volle klim een pintje naar binnen in de Giro

De koninginnenrit van de Giro was voor velen hard labeur, maar bij Ineos-Grenadiers-renner Gianni Moscon kon de riem er wat vroeger af na kopwerk voor roze trui Egan Bernal. Nadat hij had moeten passen op de Passo Giau kreeg hij een pintje aangereikt dat hij met veel plezier in ontvangst nam… en meteen naar binnen gooide. Uiteindelijk zou de Italiaan met het groepje van Remco Evenepoel over de streep komen op 24 minuten van zijn kopman.