Zwaar indruk maken, zoals ze dat al zo vaak deed, deed ze maandag bij haar seizoensopener nog niet. Kon ook moeilijk in de regen en wind, die spelbreker speelden in Tilburg. Nafi Thiam (26) maakt zich dan ook geen zorgen, want haar hele plan is erop afgestemd om pas in Tokio haar topvorm te bereiken. Er resten haar nog 72 dagen om die gouden, olympische vorm te pakken te krijgen.