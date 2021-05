Bocholt, Visé, Tongeren en Sporting Pelt hebben zich geplaatst voor de kruisfinales van het Belgisch kampioenschap handbal. Dinsdagavond (20u15) gaat Pelt als eerste aan de slag tegen Visé voor een plekje in de finale. In de sporthallen zijn nog steeds geen supporters toegelaten, maar geen nood. Het Belang van Limburg zendt, in samenwerking met Sportbeat, deze wedstrijd live uit.