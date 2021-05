Een week vol kleuren op campus de helix

De week startte op maandag met de kleur paars. Leerlingen droegen een paars mondmasker en ze kregen van de leden van de leerlingenraad een paars armbandje bij aankomst op school. Ook tatoeages en stickers werden aangeboden. Leerlingen gingen in gesprek over verdraagzaamheid tegenover LGBTQ+-jongeren en over respect voor vrouwen, mensen van andere afkomst, met een andere godsdienst en/of cultuur. De trappen en de speelplaats kregen regenboogaccenten en de trappenhal van de eerste graad werd versierd met zelfgemaakte regenbogen en boodschappen van leerlingen.Met ‘Buiten, buitenlucht en bewegen’ kwam de kleur blauw in beeld op dinsdag. Het vredeskunstwerk op het schooldomein werd voorzien van gekleurde lintjes. Met groen op woensdag ging het om het emotionele welbevinden van de leerlingen op onze campus. De verrassing in deze moeilijke coronatijd was voor iedere leerling een ijsje. Met muziek van de playlist van de leerlingenraad, werden de ijsjes coronaveilig opgegeten in de klasbubbel op het schooldomein. Er heerste een extra positieve vibe op de campus. Uitspraken als “Nu kan mijn dag niet meer stuk” of “Hier word ik nu echt blij van” waren fijn om te horen. Met de kleur geel was er aandacht voor energie en gezondheid en op vrijdag werd de week helemaal in het rood afgesloten met liefde voor iedereen. Voorafgaand aan deze projectweek hadden alle klassen deelgenomen aan een burgerzinquiz. Ook was er de “colour move challenge” waarin de drie graden uitgedaagd werden om in 20 dagen 10.000 kilometer te wandelen, lopen of fietsen, met als winnaar de tweede graad.