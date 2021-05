Klaasje Meijer over afscheid van K3: “In het begin is het vangnet fijn, maar het begon tegen te steken”

Ruim drie maanden geleden maakte Klaasje Meijer (26) bekend dat ze K3 na zes jaar zal verlaten. VTM zal via een tv-show op zoek gaan naar een vervangster. Baas zijn over haar eigen agenda, daar kijkt de zangeres naar uit. “Ik hou ervan op mijn eigen benen te staan”, zegt ze.

Wanneer ze op het podium stond als K3-meisje, ging er een soort knop aan, vertelt Klaasje Meijer aan ‘Dag Allemaal’. “Je wilt de kinderen doen dromen, iets waar ik altijd heel erg in geloofd heb.” Maar tegelijkertijd voelde het benauwend aan. “Je bent niet de baas over je eigen agenda.” Want: bij K3 wordt alles geregeld voor de meisjes. “In het begin was dat vangnet fijn, maar dat begon tegen te steken. Ik hou er net van op mijn eigen benen te staan.” Momenteel volgt ze een acteeropleiding aan de Amsterdam Filmschool. Haar ideale toekomst? Acteren in series of films voor Nederland én België.

LEES OOK. Daarom neemt Klaasje afscheid van K3: “Ik hoop dat ik nog op tijd ben”

Meijer zal K3 in het najaar van 2021 verlaten. Eerst staat nog een tournee op het programma, vanaf het moment dat de coronamaatregelen dat toelaten. De K3-film ‘Dans van de farao’ wordt ook nog uitgebracht, die release liep vertraging op door corona.

© BELGAIMAGE

()