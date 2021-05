In de Yanomami- en Mundurucu-gebieden in het Amazonewoud in Brazilië krijgen inheemse volkeren steeds meer te maken met “gewelddadige aanvallen” en “indringers” gelieerd aan illegale mijnbouw. Een rechter van het Hooggerechtshof van Brazilië heeft maandag de regering van president Jair Bolsonaro bevolen om hen te beschermen.