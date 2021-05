Na 86 dagen coronavrij te zijn: nieuwe besmettingen in Australische staat Victoria

De Australische staat Victoria telt negen nieuwe coronabesmettingen, nadat er 86 dagen lang geen lokale besmettingen binnen de staat werden geregistreerd. Dat melden de Australische media. Nieuw-Zeeland heeft de reisbubbel met Victoria alvast op pauze gezet.

Sinds maandag hebben al vijf mensen positief getest, waarvan zeker één persoon besmet is met de meer besmettelijke Indiase variant, meldden de autoriteiten. De eerste vier besmette personen behoren tot dezelfde familie en wonen in drie verschillende huishoudens. Een vijfde persoon had een zakenontmoeting met de eerste persoon die positief testte. Premier van Victoria James Merlino verklaarde aan 7News dat die vijfde persoon mogelijk de “missing link” was, en dus als eerste een besmetting had opgelopen. Volgens de Australische openbare omroep werden dinsdag nog eens vier nieuwe besmettingen geregistreerd, wat het totale aantal op negen brengt.

Er gelden vanaf dinsdagavond opnieuw enkele coronamaatregelen in de regio van Melbourne, de grootste stad van Victoria. Private bijeenkomsten mogen met maximaal vijf personen per dag, publieke bijeenkomsten worden beperkt tot 30 personen. Mondmaskers zijn binnen verplicht en de overheid roept de mensen die de afgelopen dagen bepaalde locaties hebben bezocht, op zich te laten testen en veertien dagen in quarantaine te gaan. De maatregelen worden ten vroegste op 4 juni herzien.

Reisbubbel

Sinds 19 april openden Nieuw-Zeeland en Australië een reisbubbel, waardoor het mogelijk werd om weer tussen de twee landen te reizen zonder in quarantaine te gaan. Die bubbel wordt nu voor minstens 72 uur opgeschort tussen Victoria en Nieuw-Zeeland, “omdat er nog steeds onduidelijkheden bestaan over de uitbraak”. De bubbel werd eerder al drie keer onderbroken door besmettingen in West-Australië en Sydney.

Victoria was in de zomer van 2020, tijdens de tweede coronagolf in Australië, het zwaarst getroffen door de coronacrisis. Drie vierde van de overlijdens door Covid-19 vielen in de staat en ook het overgrote deel van de besmettingen werd in de staat geregistreerd. In Australië zijn in totaal meer dan 30.000 besmettingen geregistreerd en 910 overlijdens.